Продажи iPhone в 2024 могут упасть на 15% из-за падения спроса в Китае — инсайдер

Инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что в этом году компания Apple закажет на 200 млн меньше единиц полупроводниковых компонентов для производства смартфонов. Информатор считает, что из-за этого продажи iPhone в 2024 году могут снизиться на 10-15%.

Первой причиной этому называется падение спроса на iPhone в Китае, а второй — сегментирование рынка флагманских моделей. Во втором случае инсайдер имеет в виду, что всё больше компаний стали выпускать смартфоны в премиальном ценовом сегменте, которые перетягивают внимание потенциальных покупателей на себя.

В связи с этим Минг-Чи Куо считает, что по итогу 2024 года Apple покажет наибольшее сокращение доли на рынке смартфонов среди всех топовых производителей. Также инсайдер отметил, что в будущей линейке iPhone 16 компания сделает упор на внедрение ИИ-фукций в iOS 18.