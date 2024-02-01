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Опубликованы первые кадры второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Опубликованы первые кадры второго сезона сериала «Игра в кальмара»
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Сегодня, 31 декабря, были опубликованы первые кадры второго сезона сериала «Игра в кальмара». На них изображён главный герой Сон Ки Хун и другие персонажи.

Подробности сюжета продолжения до сих пор неизвестны. Скорее всего, больше информации станет известно ближе к выходу первого полноценного трейлера.

Сериал «Игра в кальмара» дебютировал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. Буквально все в мире сходили по проекту с ума: появилось много мерча, много пародий и много чего другого. Шоу собрало более 1,65 млрд часов просмотров за 28 дней с момента выхода.

Премьера второго сезона состоится в этом году в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока не раскрывается.

Первые кадры

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

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