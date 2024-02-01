Российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь» стартует уже 12 февраля

Онлайн-кинотеатры Okko и Premier назвали дату премьеры российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Дебютный эпизод выйдет уже 12 февраля, а чуть позже проект стартует и на телеканале ТНТ.

Российская адаптация расскажет историю круглой отличницы, которая вылетела с последнего курса университета из-за того, что еёе именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании – молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому.

Их знакомство оборачивается неожиданностью – Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы тот смог вернуть свою бывшую.

Главные роли в шоу исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. В российском ремейке турецкого хита также появятся Марина Кравец из Comedy Club и телеведущий Саша Стоун.

Постер

Фото: Okko/Premier