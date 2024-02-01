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Когда выйдет «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» («Аксель Фоули») с Эдди Мёрфи на Netflix, дата выхода

Премьера «Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» состоится 3 июля
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Netflix опубликовал новый кадр из «Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» — первого фильма по комедийной франшизе с 1994 года. Вместе с ним онлайн-кинотеатр назвал дату премьеры: ленту можно будет посмотреть уже 3 июля.

События четвёртой части серии развернутся в наши дни. По сюжету герой Мёрфи вновь прибывает в Калифорнию, где его напарником становится полицейский средних лет — его сыграл Джозеф Гордон-Левитт («Начало»). Судя по всему, оба окажутся втянуты в некое преступление, в котором Акселю Фоули вновь придётся использовать свою смекалку на грани нарушения закона.

Помимо Эдди Мёрфи, к своим ролям в фильме также вернутся Джадж Рейнхолд и Гектор Элизондо. Они исполнят роли детективов Уильяма «Билли» Роузвуда и Джона Флинта соответственно.

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