Netflix показал первые кадры фильма «Вуди Вудпекер 2» — премьера в 2024 году

Сегодня, 1 февраля, компания Netflix показала первые кадры фильма «Вуди Вудпекер 2». На них изображён главный герой ленты — эксцентричный и антропоморфный дятел по имени Вуди Вудпекер.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Оригинал рассказывал о противостояние Вуди с городским юристом, который хотел построить дом на месте, где живёт дятел.

Выход первой части «Вуди Вудпекера» состоялся в 2017 году. Зрители и критики крайне прохладно приняли фильм, выставив ему среднюю оценка в 4,7 балла из 10. Проект ругают за клишированный и предсказуемый сюжет, а также за «паразитирование» на ностальгии. Режиссёром ленты выступил Алекс Замм («Волшебный мир Disney»).

Ожидается, что премьера картины в стриминговом сервисе Netlix состоится в этом году. Точная дата ещё неизвестна.

Первые кадры

Фото: Netflix

Фото: Netflix