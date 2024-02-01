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Третий сезон сериала «Ферма Кларксона» стартует 3 мая — кадры со съёмок

Третий сезон сериала «Ферма Кларксона» стартует 3 мая — кадры со съёмок
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Amazon объявила, что третий сезон сериала «Ферма Кларксона» с Джереми Кларксоном стартует 3 мая. Также компания опубликовала два кадра со съёмок продолжения.

Шоу рассказывает об английском ведущем Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. Он купил около тысячи акров земли в 2008 году. Поля фермы до своего выхода на пенсию в 2019-м обрабатывал местный житель Говард. После этого Кларксон решил сам заняться своим хозяйством.

Первый сезон сериала вышел в 2021 году, а второй — в 2023-м. Проект получил множество положительных отзывов как от обычных зрителей, так и критиков.

Продолжение «Фермы Кларксона» будет выходить в стриминговом сервисе Prime Video. Ожидается, что в третий сезон войдут восемь эпизодов.

Кадры со съёмок

Фото: Amazon

Фото: Amazon

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