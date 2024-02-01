На сеансе фильма «Оставленные» в кинотеатре Бразилии случайно заперли 40 зрителей

Бразильское издание O Globo рассказало о курьёзной истории, произошедшей в одном из кинотеатров Рио-де-Жанейро. Дело в том, что на сеансе фильма «Оставленные» сотрудники зала случайно заперли в помещении около 40 зрителей и совсем о них забыли.

В тот момент нам просто хотелось свободы. Мы не знали, что нам делать. Мы себя чувствовали там как сироты.

Лента «Оставленные» рассказывает об ученике академии Бартон, престижной закрытой школы для мальчиков. На рождественские каникулы все воспитанники разъезжаются, однако несколько из них вынуждены остаться на кампусе. Присматривать за ребятами назначен ненавистный учитель истории мистер Ханэм и повариха Мэри, скорбящая по погибшему во Вьетнаме сыну.

На предстоящем «Оскаре-2024» фильм получил пять номинаций: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж».

Мировая премьера картины состоялась 27 октября прошлого года.