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Сериал «Страйк» по книгам Джоан Роулинг получит шестой сезон — съёмки начнутся 12 февраля

Сериал «Страйк» по книгам Джоан Роулинг получит шестой сезон — съёмки начнутся 12 февраля
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Журналисты издания Deadline сообщили, что сериал «Страйк» по мотивам книг Джоан Роулинг получит шестой сезон. Съёмки продолжения начнутся уже 12 февраля.

Отмечается, что сюжет шестого сезона будет основан на романе «Чернильно-чёрное сердце». Произведение рассказывает о Корморане Страйк и его помощнице Робин Эллакотт, которые расследуют убийство девушки, снявшей популярный мультфильм и подвергшейся травле.

В шоу снялись Том Бёрк, Холлидей Грейнджер, Керр Логан, Бен Кромптон, Наташа О’Кифф, Джек Гринлис, Кристина Коул, Рут Шин, Киерстон Уоринг, Сара Суини, Киллиан Скотт и другие.

Дата и сроки выхода продолжения «Страйка» пока не раскрываются. Премьера пятого сезона состоялась в декабре 2022 года — он был основан на книге «Дурная кровь».

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