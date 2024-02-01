Опубликован первый постер фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона

Компания Warner Bros. опубликовала первый постер фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона. На нём один из героев держит в руках ленточку, на которой указана дата выхода картины.

К главной роли в сиквеле вернётся Майкл Китон. Вместе с ним в фильме снялись Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие.

Напомним, съёмки ленты стартовали ещё летом 2023 года, однако были остановлены на четыре месяца из-за забастовки актёров США — Бёртону пришлось ждать дополнительные 118 дней до возобновления работы. Официально съёмки завершились только в ноябре прошлого года.

Оригинальная лента вышла в мировой прокат в 1988 году и получила положительные отзывы от зрителей и критиков. Картина собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн — она стала большим хитом для Warner Bros.

Мировая премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября.

Первый постер