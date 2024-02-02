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Брэд Питт сыграет в фильме «Кинокритик» Квентина Тарантино

Брэд Питт сыграет в фильме «Кинокритик» Квентина Тарантино
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По данным издания Deadline, Брэд Питт получил роль в фильме Квентина Тарантино «Кинокритик». Источники издания заявили, что Питт вполне может получить роль главного героя.

В прошлый раз Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 2019 году за ленту «Однажды в Голливуде», и он также сыграл у Тарантино в «Бесславных ублюдках». Вероятнее всего, выпустит ленту Sony Pictures, а Стейси Шер выступит продюсером.

Хотя официальный каст не раскрыт, по слухам, в ленте сыграют Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо и, возможно, Пол Уолтер Хаузер. Сюжет расскажет про кинокритика, который пишет для порножурнала.

Премьера картины, по данным Deadline, состоится в 2025 году.

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