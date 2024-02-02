Создатель «Настоящего детектива» считает глупым связывать первый и четвёртый сезоны шоу

Ник Пиццолатто — создатель и сценарист сериала «Настоящий детектив». Благодаря ему первые сезоны шоу получились культовыми и полюбились зрителям. Недавно Ник высказался по поводу четвёртого сезона.

По его мнению, третий и четвёртый сезоны получились слабее первых двух. К тому же он считает глупым пытаться связать первый сезон и четвёртый, чтобы просто порадовать фанатов. Ещё Пиццолатто подтвердил, что Раст Коул, сыгранный Мэттью Макконахи, больше не появится.

На слова Пиццолатто отреагировала шоураннер нового сезона Исса Лопес. По её словам, она создавала новый сезон с любовью.

Я считаю, что каждый рассказчик имеет очень специфическое, своеобразное и уникальное отношение к историям, которые он создаёт, и, какова бы ни была его реакция, он имеет на неё право… Я написала это с глубокой любовью к произведению, которое он создал, и любовью к людям, которым это нравилось. И это переосмысление, и оно другое.

Четвёртая серия четвёртого сезона выйдет 4 февраля.