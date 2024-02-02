«Креативность ограничена»: Дени Вильнёв — о современном кинематографе
В интервью газете TIME режиссёр «Бегущего по лезвию 2049» и «Дюны 2» Дени Вильнёв высказался по поводу современного кинематографа и кинокомпаний, которые управляют индустрией.
По словам Вильнёва, в последнее время Голливуд всё больше заботит Уолл-стрит, поэтому в основном все работают ради бизнеса, а не ради желания привнести в кино что-то великое.
Мы живём в очень консервативное время, креативность ограничена. Всё завязано на Уолл-стрит. Что спасет кинематограф, так это свобода и готовность авторов рисковать. И вы чувствуете, что зрители взволнованы, когда видят то, чего не видели раньше.
Вильнёв подчеркнул, что «Дюна 2» должна стать тем самым фильмом, который аудитория никогда не видела прежде.
«Дюна 2» выйдет в кинотеатрах 1 марта.
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