«Креативность ограничена»: Дени Вильнёв — о современном кинематографе

В интервью газете TIME режиссёр «Бегущего по лезвию 2049» и «Дюны 2» Дени Вильнёв высказался по поводу современного кинематографа и кинокомпаний, которые управляют индустрией.

По словам Вильнёва, в последнее время Голливуд всё больше заботит Уолл-стрит, поэтому в основном все работают ради бизнеса, а не ради желания привнести в кино что-то великое.

Мы живём в очень консервативное время, креативность ограничена. Всё завязано на Уолл-стрит. Что спасет кинематограф, так это свобода и готовность авторов рисковать. И вы чувствуете, что зрители взволнованы, когда видят то, чего не видели раньше.

Вильнёв подчеркнул, что «Дюна 2» должна стать тем самым фильмом, который аудитория никогда не видела прежде.

«Дюна 2» выйдет в кинотеатрах 1 марта.