В России четвёртый год подряд падают продажи планшетов

По данным компании GS Group, в 2023 году поставки планшетов в Россию сократились на 27% по сравнению с прошлым годом. Практически все лидеры рынка потеряли в продажах с 2022 года. Особенно сильно просели продажи планшетов Samsung.

Интересно, что доля общего импорта бренда Huawe составляет 25%. Первая группа представлена Honor и Apple, они завезли по 12% планшетов. Apple, несмотря на параллельный импорт, сдала позиции и потеряла чуть больше 20% от показателей 2022 года.

Позиции практически всех лидеров рынка достаточно нестабильны. Сохранить значения, близкие к 2022 году, получилось только у Huawei и у Digma.

Несмотря на падение, показатели Honor практически с нуля завезённых планшетов в прошлом году поднялись выше значений Apple в 2023-м.