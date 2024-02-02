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Актёр Евгений Цыганов ответил хейтерам фильма «Мастер и Маргарита»

Актёр Евгений Цыганов ответил хейтерам фильма «Мастер и Маргарита»
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Недавно в России состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита». Хоть ленту и приняли в основном положительно, в Сети нашлось много хейтеров, которые совсем не оценили ленту по роману Михаила Булгакова.

Судя по всему, именно таким зрителям и ответил звезда фильма Евгений Цыганов в своих соцсетях. Он решил высмеять фанатов «Слова пацана» и подчеркнуть, что в основном они критикуют ленту по Булгакову.

Откуда столько экспертов по Булгакову? Ведь недавно все казанские пацаны были…

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет фильма разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

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