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Состоялась премьера сериала «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером

Состоялась премьера сериала «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером
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Сегодня на Amazon Prime Video состоялась премьера сериала «Мистер и Миссис Смит» с Дональдом и Майей Эрскин. Изначально на ведущую женскую роль рассматривалась Фиби Уоллер-Бридж, но в итоге была выбрана Эрскин.

Для просмотра на сервисе доступны все восемь эпизодов. Первый эпизод длится почти час, остальные — примерно по 45 минут.

Фото: Amazon Prive Video

Сериал рассказывает о двух незнакомцах, которых вербует шпионская организация. В обмен на обеспеченную жизнь их заставляют заключить брак по расчёту. Со временем между персонажами возникает и настоящая связь. Coaвтopoм и шоураннером числится Фpaнчecкa Cлoyн. B проекте также снялись Mиxaэлa Koэл, Пoл Дaнo и Джoн Typтyppo.

Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли вышел в 2005 году.

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