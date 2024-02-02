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Актриса Кэтрин Ньютон хочет снова сыграть героиню Кэсси Лэнг в фильмах Marvel

Актриса Кэтрин Ньютон хочет снова сыграть героиню Кэсси Лэнг в фильмах Marvel
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Актриса Кэтрин Ньютон в недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter рассказала о своём желании вновь сняться в фильме Marvel Studios. В киновселенной Ньютон играла Кэсси Лэнг — дочь Скотта Лэнга (Человека-муравья).

Например, актриса бы с радостью вошла в состав Юных Мстителей, чтобы ещё лучше раскрыть свою героиню и порадовать фанатов своим появлением.

Я выросла вместе с Железным человеком. Я смотрела все эти фильмы, когда ещё была меленькой. Если у меня будет возможность продолжить историю, я бы ей воспользовалась.

Marvel Studios пока не подтверждала появление Юных Мстителей, однако сейчас к этому есть все предпосылки. В первый состав вполне могут войти Кейт Бишоп, Мисс Марвел и Кэсси Лэнг.

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