Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» собрал 1 млрд рублей в российском прокате

2 февраля сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 1 млрд рублей. Для достижения такого результата анимационной ленте понадобилось чуть больше месяца — российский прокат ленты стартовал 28 декабря.

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Таким образом, анимационная картина ещё крепче закрепилась в статусе самого кассового мультфильма в истории отечественного проката. Ранее рекорд удерживал мультфильм «Три богатыря на дальних берегах», вышедший в 2012 году, — он заработал в прокате 932 млн рублей.

Анимационная картина рассказывает о том, как три богатыря пытаются выяснить, что происходило раньше, чем «давным-давно». Персонажам предстоит вернуть Князя, Алёшу Поповича и коня Юлия в их время, а также выяснить, кто такой Пуп Земли. Это уже 12-й проект в серии за 20-летнюю историю франшизы.