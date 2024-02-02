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Состоялся релиз ремейка Persona 3 Reload — игра доступна на русском языке

Состоялся релиз ремейка Persona 3 Reload — игра доступна на русском языке
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2 февраля компания Atlus выпустила Persona 3 Reload — ремейк культовой японской ролевой игры Persona 3. Проект уже доступен на всех актуальных платформах: на ПК, консолях PlayStation и Xbox, а также в сервисе Game Pass. Игра впервые в истории серии получила полноценный русский перевод с адаптированными шрифтами.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат SEGA.

Persona 3 Reload рассказывает о сироте-старшекласснике, который присоединяется к специализированной группе учеников, исследующих «тёмный час». Это некое скрытое время, наступающее ровно в полночь между одним днём и следующим за ним. Герою предстоит не только отправляться в другую реальность и сражаться с потусторонними существами, но и параллельно учиться в школе, заводить друзей и улучшать свои навыки.

В ремейке разработчики не только воссоздали оригинальную игру с улучшенной графикой, но и переосмыслили некоторые механики, добавили новые сцены и переозвучили главных героев на английском и японском языках.

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