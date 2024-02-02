Стоимость билетов в кино в России достигла рекордного уровня со времён пандемии

Средняя стоимость билетов в кинотеатры в России в январе 2024 года обновила свой рекорд. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на статистику Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Данные платформы содержат сведения о расценках и посещаемости кинотеатров с 2015 года.

Так, в период с 4 по 10 января средняя цена билета в кино достигла 383,3 рубля, а уже на следующей неделе упала до 345,3 рубля. После этого стоимость вновь поднялась и закрепилась на отметке в 358,5 рубля. Ранее средние цены на билеты в кино в России обычно варьировались от 240 до 270 рублей, изредка превышая показатель в 300 рублей. В период пандемии в апреле 2020 года стоимость билетов составила 551,9 рубля — это абсолютный рекорд.

Прокатная неделя с 4 по 7 января установила пятилетний рекорд и по числу зрителей: в этот период кинотеатры посетили 9,4 млн человек. Сразу после праздников показатель упал почти в три раза — до 3,2 млн зрителей. Абсолютный рекорд за всю историю наблюдений (13,6 млн посетителей) состоялся в период с 2 по 8 января 2020 года: тогда в прокате доминировали комедия «Холоп», фантастическая лента «Вторжение» Фёдора Бондарчука и историческая драма «Союз спасения».