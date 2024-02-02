«Сейчас соцсетями правят хейтеры»: Джордж Мартин — о текущем состоянии поп-культуры

Автор цикла «Песнь льда и огня» Джордж Мартин опубликовал новую запись в своём личном блоге, в которой порассуждал о текущем состоянии дел в мире популярной культуры. Писатель пожаловался на то, что в век социальных сетей на первый план вышли хейтеры, которые упиваются провалами фильмов, сериалов и даже книг.

Мартин вспомнил, как в начале 2000-х обсуждал с фанатами даже те вещи в его книгах, которые им не понравились. Сейчас же социальными сетями правит токсичность, отмечает автор.

В сообществах фильмах и сериалах растёт токсичность. Раньше было весело говорить о наших любимых книгах и фильмах и вести оживлённые дебаты с фанатами, которые смотрели на вещи по-другому. Но почему-то в век социальных сетей уже недостаточно сказать: «Мне не понравилась книга X или фильм Y — и вот почему». Сейчас в социальных сетях правят хейтеры, которые предпочитают говорить о том, что ненавидят, а не о том, что любят, с удовольствием танцуя на могилах тех, чей фильм провалился.

Тем временем писатель продолжает работу над «Ветрами зимы» — новой книгой в цикле «Песнь льда и огня». У произведения до сих пор нет точной даты выхода.