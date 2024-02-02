В WhatsApp на iPhone появится вход по биометрии Face ID и Touch ID без ввода пароля

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили новый апдейт под версией 24.2.10.73 для iOS. Вместе с ней в программе появилась поддержка технологии Passkey, которая позволяет авторизоваться в приложении при помощи биометрии: Face ID и Touch ID.

Сейчас полный функционал опции пока недоступен, однако он уже появился в настройках и работает на базе технологии Passkey. Это значит, что пользователи WhatsApp на iPhone, iPad и других устройствах Apple смогут входить в свой профиль без ввода какого-либо пароля. Подобный функционал стал доступен в iOS 16, а с релизом iOS 17 действие опции распространилось и на сторонние приложения.

Когда биометрический вход заработает у всех пользователей WhatsApp на iOS, пока неясно. Вероятнее всего, это произойдёт уже в ближайшие месяцы.