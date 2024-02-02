Представлен Coolpad Golden Century Y60 — гибрид смартфона и кнопочного телефона с 5G

Китайская компания Coolpad представила Golden Century Y60 — гибрид кнопочного телефона и смартфона. Гаджет совсем скоро поступит в продажу в Китае, стоимость устройства будет объявлена позже. Производитель отмечает, что Golden Century Y60 подойдёт людям, которые привыкли пользоваться кнопочными телефонами, но при этом хотят получить функционал полноценного смартфона.

Гаджет получил сенсорный 3,5-дюймовый экран вместе с привычной цифровой клавиатурой. «Смартфон» работает на базе восьмиядерного процессора с поддержкой технологии связи 5G и управляется с помощью Android 13 с интерфейсом CoolOS 3.0.

Устройство оснащено 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, батареей объёмом 3100 мА/ч с разъёмом для зарядки USB-C. Гаджет поддерживает специального голосового помощника, кнопку SOS, фонарик и стереодинамики.