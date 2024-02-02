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Режиссёр «Ёлок 2» снимет фильм о Владимире Жириновском

Режиссёр «Ёлок 2» снимет фильм о Владимире Жириновском
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Режиссёр «Ёлок 2» и «Любви под прикрытием» Александр Баранов сообщил, что снимет биографический фильм о политике Владимире Жириновском. Об этом постановщик рассказал журналистам издания «РИА Новости».

Баранов раскрыл, что пока лента находится на раннем этапе производства — для неё только начали писать сценарий. Поэтому актёрский состав и другие подробности пока не раскрываются.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Он скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь Жириновского, однако здоровье депутата не вынесло обширного поражения лёгких и развившуюся двустороннюю пневмонию.

В 1989 году политик основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС), которую три года спустя переименовали в ЛДПР. Жириновский был в составе всех восьми созывов Госдумы РФ, а также шесть раз выдвигал свою кандидатуру на выборах президента России.

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