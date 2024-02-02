Вышел документальный фильм о разработке видеоигры The Last of Us 2

Студия Naughty Dog и компания Area 5 представили Grounded II — документальный фильм о создании игры The Last of Us Part 2. Картину можно посмотреть на официальном YouTube-канале студии в том числе с русскими субтитрами или прямо в переиздании The Last of Us Part 2 Remastered.

Видео доступно на YouTube-канале Naughty Dog. Права на видео принадлежат Sony.

Grounded II: Making The Last of Us Part 2 рассказывает о тяжёлой разработке продолжения культовой The Last of Us. В фильме разработчики делятся своими переживаниями во время производства проекта и рассказывают о трудностях создания одного из самых дорогих тайтлов в истории.

Изначально The Last of Us 2 должна была выйти 21 февраля 2020 года, но релиз перенесли на 29 мая из-за пандемии коронавируса. Между этими датами произошла масштабная утечка материалов по игре с записями игрового процесса и сюжетными роликами. После этого проект отложили до финальной даты: 19 июня. Для оригинальной The Last of Us также выходил документальный фильм о её создании — его можно посмотреть на YouTube.