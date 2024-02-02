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Драма «Май декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур выйдет в России 29 февраля

Драма «Май декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур выйдет в России 29 февраля
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Кинокомпания Artmainstream показала локализованный постер драмы «Май декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур в главных ролях. Из него стало известно, что премьера фильма в кинотеатрах России состоится уже 29 февраля.

В центре истории окажутся супруги, бывшие ученик и его учительница, воспитывающие двух близнецов. О них решают снять фильм, но приехавшая к ним для подготовки к роли актриса ставит хрупкое семейное счастье под угрозу.

В мировом прокате лента вышла 17 ноября прошлого года, а 1 декабря стала доступна в стриминговом сервисе Netflix. Напомним, изначально премьера фильма состоялась в мае 2023 года в рамках Каннского кинофестиваля. Критики и обычные зрители тепло отзывались о картине.

Постер

Фото: Netflix

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