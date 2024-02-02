Брэд Питт дал удивительный совет Дональду Гловеру перед съёмками «Мистера и миссис Смит»

2 февраля на Amazon Prime Video состоялась премьера сериала «Мистер и Миссис Смит» с Дональдом Гловером и Майей Эрскин. Проект выступает ремейком одноимённого фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, который вышел в 2005 году.

Недавно Дональд Гловер рассказал, что перед съёмками шоу обратился к Брэду Питту за советами. Правда, обладатель «Оскара» ответил актёру в своём стиле.

Знаете… Брэд Питт на то и есть Брэд Питт. Я сказал: «Мне нужно несколько советов», а он просто очаровал меня, ответив: «О, да ты отлично справишься, парень». И всё в таком духе. Он был невероятно отзывчивым и приятным, что очень мне помогло.

Сериал рассказывает о двух незнакомцах, которые устраиваются на работу в шпионское агентство. Организация просит заключить их брак по расчёту — теперь герои становятся мистером и миссис Смит. Джон и Джейн еженедельно выполняют рискованное задание, однако затем понимают, что начали испытывать друг к другу настоящие чувства.