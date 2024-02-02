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Honkai Star Rail выйдет на шлеме Apple Vision Pro уже 6 февраля

Разработчики условно-бесплатной Honkai Star Rail объявили, что игра выйдет на шлеме Apple Vision Pro уже 6 февраля. Ко всему прочему, в этот день тайтл получит крупное обновление 2.0.

Фото: HoYoverse/Apple

Напомним, патч 2.0 добавит в Honkai Star Rail новый регион под названием Пенакония, персонажей, баннеры, миссии, ивенты, улучшенную систему артефактов, раздел с хронологией сюжета и множество другого контента.

Владелец Apple Vision Pro сможет с помощью жестов и голоса управлять происходящим на экране и в то же время взаимодействовать с окружающим миром. Компания оснастила шлем процессором M2, вспомогательным чипом R1 и 256 ГБ памяти.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro станет доступна для покупки в России в марте. Ориентировочно, стоимость устройства составит 450–500 тысяч рублей.