Вышел трейлер фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни» про Эми Уайнхаус — премьера 17 мая

Кинокомпания Focus Features представила первый тизер фильма Back to Black («Возвращаюсь к нормальной жизни»). Премьера картины об Эми Уайнхаус состоится уже 17 мая в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

«Возвращаюсь к нормальной жизни» расскажет о жизни Эми Уайнхаус — британской певицы, стремительно набравшей популярность в конце 2000-х. Картина посвящена становлению артистки в шоу-бизнесе и пику её славы вплоть до трагичной смерти от сердечного приступа летом 2011 года.

Главную роль в картине исполнила Мариса Абела, известная по недавней «Барби». Поставила фильм Сэм Тейлор-Джонсон, известная по другому известному байопику — «Стать Джоном Ленноном» с Аароном Тейлор-Джонсоном.