Умер Марк Густафсон, сорежиссёр «Пиноккио» Гильермо дель Торо

2 января стало известно о смерти Марка Густафсона, сорежиссёра оскароносного «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Постановщик скончался в возрасте 64 лет. Причина кончины Густафсона пока не раскрывается.

Произошедшее уже прокомментировал коллега режиссёра Гильермо дель Торо.

Я восхищался Марком Густафсоном ещё до того, как лично познакомился с ним. Столп покадровой анимации — настоящий художник. Он невероятно сострадательный, чувствительный и остроумный человек. Легенда и друг, который вдохновлял и давал надежду всем окружающим. Он скончался вчера. Сегодня мы чтим его память и скучаем по нему.

За свою карьеру Марк Густафсон успел поработать над десятком проектов, включая «Комедию ужасов», «Приключения Марка Твена», «Арнольд сбегает из церкви» и многие другие.