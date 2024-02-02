Вышел тизер «Соника в кино 3» — герой Джима Керри вернётся

Paramount Pictures опубликовала полноценный тизер фильма «Соник в кино 3». В ролике впервые показали логотип будущей ленты — он выполнен в цветах Соника и Шэдоу.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Также стало известно, что в картине появится герой Джима Керри — доктор Роботник. Хотя ранее актёр выразил желание закончить свою карьеру.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

Мировая премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря.