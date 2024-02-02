Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Stream A — Play in
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер «Соника в кино 3» — герой Джима Керри вернётся

Вышел тизер «Соника в кино 3» — герой Джима Керри вернётся
Комментарии

Paramount Pictures опубликовала полноценный тизер фильма «Соник в кино 3». В ролике впервые показали логотип будущей ленты — он выполнен в цветах Соника и Шэдоу.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Также стало известно, что в картине появится герой Джима Керри — доктор Роботник. Хотя ранее актёр выразил желание закончить свою карьеру.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

Мировая премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря.

Материалы по теме
«Соник в кино» может получить спин-офф про Шэдоу — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android