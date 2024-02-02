Авторы «Смуты» показали оживлённые локации со множеством персонажей

Авторы игра «Смута» из новосибирской Cyberia Nova опубликовали новый ролик с кадрами из проекта. В нём разработчики показали оживлённые локации, по которым гуляет множество персонажей.

На одних кадрах можно увидеть скопление крестьян, которые бродят по местному рынку, а на других — построенных в ряд воинов, ждущих какого-то приказа.

Видео доступно в VK-группе «Смуты». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Напомним, сюжет игры основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появятся ряд героев из книги: сам Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.