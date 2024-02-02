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Съёмки третьего сезона сериала «Медведь» стартуют 26 февраля

Съёмки третьего сезона сериала «Медведь» стартуют 26 февраля
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На этой неделе стало известно, что съёмки третьего сезона сериала «Медведь» с Алленом Уайтом стартуют уже 26 февраля. Подробности сюжета продолжения пока не раскрываются.

Шоу «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Ряд вещей идут не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные решения, чтобы спасти заведение.

В актёрский состав также вошли Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас, Эбби Эллиотт и другие. Создателем и сценаристом сериаоа выступил Кристофер Сторер.

Дата премьеры третьего сезона пока не раскрывается. Премьера первого сезона состоялась в 2022 году, а второго — летом 2023-го.

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