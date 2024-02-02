Музыку для «Супермена: Наследие» напишет композитор «Стражей Галактики 3» Джон Мёрфи

Руководитель DC Comics Джеймс Ганн заявил, что музыку для фильма «Супермена: Наследие» напишет композитор «Стражей Галактики 3» Джон Мёрфи. Также ранее он работал над картинами «28 дней спустя» и «Карты, деньги, два ствола».

Джон неустанно работает, часами создавая музыкальные композиции, которые мы будем включать на съёмочной площадке, снимать под них и использовать во время монтажа.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а Лекса Лютора сыграет Николас Холт.

Премьера картины состоится 11 июля 2025 года.