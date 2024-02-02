Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Слова пацана» раскрыл, какие сцены доснимали в сериале

Режиссёр «Слова пацана» раскрыл, какие сцены доснимали в сериале
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно режиссёр популярного сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников дал интервью авторам YouTube-канала «Что Посмотреть». В ходе разговора постановщик заявил, что команда переснимала и доснимала шоу с первого эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале «Что Посмотреть». Права на видео принадлежат «Что Посмотреть».

К примеру, создатели сериала захотели расширить любовную линию Марата и Айгуль только во время монтажа. Для этого команде пришлось доснимать новые сцены с героями.

В первой серии переснят разговор Искандера и Андрея в туалете, где он ему рассказывает о ново-татарских. В пятую серию мы досняли большой кусок в школе.

Также Крыжовников признался, что изначально задумывал для шоу три сезона. Каждый из них он хотел посвятить определённому году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. По его словам, данные периоды крайне сильно отличаются друг от друга.

Что касается планов на второй сезон, то режиссёр ещё не приступал к работе над ним. По его словам, в ближайший год его выхода точно ждать не стоит.

Первый сезон сериала «Слово пацана» стартовал 9 ноября и завершился 21 декабря.

Материалы по теме
Знаменитый сериал «Слово пацана» покажут по телевизору
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android