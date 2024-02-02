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Предпоследний выпуск шоу The Grand Tour выйдет 16 февраля

Предпоследний выпуск шоу The Grand Tour выйдет 16 февраля
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Компания Amazon объявила, что предпоследний выпуск шоу The Grand Tour выйдет уже 16 февраля. Новый эпизод получил название Sand Job. В рамках него ведущие Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй отправились в страну под названием Мавритания, которая находится в Западной Африке.

Премьера последнего эпизода, действия которого будут происходить в Зимбабве, состоится до конца 2024 года. Точная дата пока не раскрывается.

Фото: Amazon

В борьбе с высокими температурами и непроходимыми песками съёмки этого спецвыпуска стали настоящим испытанием как для ведущих, так и для их автомобилей.

Шоу The Grand Tour начало выходить в 2016 году на Amazon Prime, а вели его бывшие ведущие Top Gear — Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй.

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