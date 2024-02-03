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Умер актёр Карл Уэзерс, звезда «Рокки», «Хищника» и «Мандалорца»

Умер актёр Карл Уэзерс, звезда «Рокки», «Хищника» и «Мандалорца»
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1 февраля не стало Карла Уэзерса — знаменитого американского актёра. Об этом сообщили члены его семьи, отметив, что он мирно умер во сне. Артисту было 76 лет, причины смерти не раскрываются.

Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Карла Уэзерса. Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года. Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всём мире и среди многих поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнёром и другом.

За свою жизнь Карл Уэзерс снялся более чем в 70-ти проектах, однако наибольшую известность он получил во второй половине XX века за роль Аполло Крида в фильмах о Рокки.

Актёр также снимался в боевике «Хищник» с Сильвестром Сталлоне, а в последние годы появлялся в том числе в сериалах — недавно его номинировали на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актер в драматическом телесериале» за роль Грифа Карги в «Мандалорце».

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