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Звезда «Холопа» Милош Бикович не сыграет в сериале «Белый лотос» из-за критики в соцсетях

Звезда «Холопа» Милош Бикович не сыграет в сериале «Белый лотос» из-за критики в соцсетях
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В январе HBO объявила каст третьего сезона «Белого лотоса», в который вошёл звезда «Холопа» Милош Бикович. Сербский актёр должен был сыграть неназванного персонажа в продолжении, однако спустя месяц от его услуг официально отказались из-за жёсткой критики в соцсетях в первую очередь со стороны украинского правительства.

Бикович уже прокомментировал решение HBO, заявив, что был очень горд попаданием в столь успешный сериал. Актёр подтвердил, что не сыграет в третьем сезоне сериала из-за «причин, выходящих за рамки искусства».

Для меня было большой честью быть выбранным для участия в сериале «Белый лотос», который я очень уважаю и с коллегами, которых я глубоко уважаю. Однако мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не подчинюсь никакому дискурсу, который ставит под сомнение мою честность.

Съёмки третьего сезона «Белого лотоса» начнутся в феврале в Таиланде. Шоу вновь расскажет о группе богачей, отдыхающих в элитном отеле.

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