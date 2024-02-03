Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне отреагировали на смерть Карла Уэзерса

1 февраля скончался Карл Уэзерс — известный американский актёр. Члены его семьи отметили, что артист мирно умер во сне в возрасте 76 лет. За свою карьеру Уэзерс снялся более чем в 70 картинах, включая серию фильмов о Роки с Сильвестром Сталлоне и боевик «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером.

Теперь на смерть актёра отреагировали его коллеги по съёмочной площадке.

Арнольд Шварценеггер

Карл Уэзерс всегда будет легендой. Выдающийся спортсмен, фантастический актёр и замечательный человек. Без него мы не смогли бы сделать «Хищника». И уж точно мы бы не смогли так чудесно провести время.

Сильвестр Сталлоне

Я выражаю ему невероятную благодарность. Когда он вошёл в эту комнату и я впервые его увидел, то сразу рассмотрел в нём величие, но не осознавал, насколько оно велико. Без него я бы никогда не смог добиться того, что мы сделали с Рокки… Аполло, продолжай бить.