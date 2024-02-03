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Марк Руффало получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде — он сыграл Халка в фильмах Marvel

Марк Руффало получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде
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Марк Руффало получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Официальная церемония пройдёт 8 февраля на Голливудском бульваре, напротив Актёрской академии Стеллы Адлер. Гостями мероприятия выступят Дон Чидл («Железный человек 2») и Лора Дерн («Маленькие женщины»).

Актёр наиболее известен зрителям по роли Халка в фильмах Marvel. Ко всему прочему, за свою карьеру Руффало снялся и во многих других известных картинах: «Остров проклятых», «Иллюзия обмана», «Зодиак», «Тёмные воды», «Между небом и землёй», «Бедные-несчастные» и других.

Также на предстоящем «Оскаре-2024» Марк Руффало попал в номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Дункана Веддербёрна в фильме «Бедные-несчастные». Актёрскую карьеру он начал в далёком 1989 году.

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