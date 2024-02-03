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Фильм «Мастер и Маргарита» уже заработал больше 800 млн рублей

Фильм «Мастер и Маргарита» уже заработал больше 800 млн рублей
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3 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 800 млн рублей — картина достигла такого результата всего за девять дней. Скорее всего, преодолеть отметку в 1 млрд рублей лента сможет в течение нескольких суток.

Об этом стало известно благодаря данным платформы ЕАИС.

Фото: «Фонд кино»

Фильм снят по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.

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