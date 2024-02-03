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Фильм «Пчеловод» появился на торрентах с русской озвучкой

Фильм «Пчеловод» появился на торрентах с русской озвучкой
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Пользователи сообщили, что фильм «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом уже доступен для просмотра с русской озвучкой на торрент-трекерах. Цифровая премьера ленты состоялась ещё 30 января.

Кассовые сборы боевика уже превысили $ 106 млн — $ 42 млн из них пришлись на прокат внутри США. Бюджет фильма составил $ 40 млн. Ко всему прочему, лента стала первой в 2024 году, которая сумела заработать $ 100 млн.

Боевик рассказывает об одержимом местью одиночке и бывшем оперативнике из засекреченной организации под кодовым названием «Пчеловоды». Режиссёром ленты выступил Дэвид Эйер («Отряд самоубийц», «Ярость» и «Форсаж»).

Премьера «Пчеловода» в мировом прокате состоялась 12 января. В России ленту крутят с 18-го числа.

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