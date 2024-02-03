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Умер актёр Дмитрий Овчинников, звезда «Универа» и «Склифосовского»

Умер актёр Дмитрий Овчинников, звезда «Универа» и «Склифосовского»
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1 февраля российский актёр Дмитрий Овчинников скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщили представители Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Артист наиболее известен зрителям своими ролями в сериалах «Универ. Новая общага» и «Склифосовский». Отмечается, что актёр умер после тяжёлой и продолжительной болезни.

Наш театр скорбит — сегодня утром после тяжёлой, продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников…

За свою карьеру Овчинников снялся более чем в 60 картинах, включая фильмы «Молодёжка», «Москва. Три вокзала», «Заповедник», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Триггер», «История болезни» и многие другие.

На данный момент в производстве находятся сразу четыре ленты, в которых Дмитрий Овчинников должен был сыграть: «Законник», «Нинель», «Роднина» и «Тёмная лошадка».

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