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Орландо Блум и Шон Бин снимутся в новом фильме режиссёра «Чёрного пруда»

Орландо Блум и Шон Бин снимутся в новом фильме режиссёра «Чёрного пруда»
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Орландо Блум (серия фильмов «Пираты Карибского моря») и Шон Бин («Игра престолов») снимутся в новом фильме режиссёра «Чёрного пруда» Тома Кингсли. Будущая картина получила название Deep Cover.

Ко всему прочему в актёрский состав войдут Брайс Даллас Ховард («Человек-паук 3: Враг в отражении»), Иэн Макшейн (серия фильмов «Джон Уик»), Пэдди Консидайн («Макбет») и Ник Мохаммед («Тед Лассо»). Сценаристами ленты выступят Дерек Коннолли и Колин Треворроу («Мир Юрского периода»).

Фильм расскажет о трёх актёрах, которые нанимаются в полицию для помощи в организации оперативных экспериментов. Впоследствии навыки членов команды приводят их в глубокий преступный мир Лондона.

Производство Deep Cover начнётся уже 5 февраля. Премьера фильма состоится в стриминговом сервисе Prime Video, однако точная дата пока не раскрывается.

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