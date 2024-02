«Фильм получится чудесным»: Нико Паркер — об экранизации «Как приручить дракона»

Актриса Нико Паркер, известная по сериалу The Last of Us от HBO, рассказала о производстве фильма «Как приручить дракона». В ней Нико сыграет роль Астрид — отважной девушки-викинга и подруги главного героя.

Съёмки адаптации идут прямо сейчас, и, кажется, актриса наслаждается процессом. Паркер заявила, что грядущий фильм будет самостоятельным произведением. При этом, даже если она не понравится зрителям, для девушки адаптация всё равно останется важным событием.

Это будет самостоятельное произведение, но мне хотелось бы думать, что в этом фильме также преобладает магия. Но мне кажется, что это новая интерпретация, и у каждого есть своя версия того или иного персонажа. Думаю, фильм получится чудесным, а если нет, то я всё равно прекрасно провожу время, снимаясь в нём. Для меня это событие останется чем-то особенным.

Премьера фильма «Как приручить дракона» состоится 13 июня 2025 года. Главную роль в экранизации сыграет Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а режиссёром выступит Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными мультфильмами.