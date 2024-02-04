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Роберт Дауни-младший хотел сыграть Пугало в «Бэтмене: Начало» — его обошёл Киллиан Мёрфи

Роберт Дауни-младший хотел сыграть Пугало в «Бэтмене: Начало» — его обошёл Киллиан Мёрфи
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На этой неделе актёр Роберт Дауни-младший («Мстители», «Шерлок Холмс») поделился, что в своё время хотел сыграть Пугало в «Бэтмене: Начало». Для обсуждения роли он даже разговаривал с Кристофером Ноланом, однако в конечном итоге режиссёр отдал предпочтение Киллиану Мёрфи («Острые козырьки», «Оппенгеймер»).

«Бэтмен: Начало» вышел в июне 2005 года и заработал в мировом прокате около $ 373 млн. Причём бюджет картины составил только $ 150 млн. Критики и зрители крайне тепло приняли ленты. Роль Бэтмена в трилогии фильмов от Кристофера Нолана исполнил Кристиан Бэйл.

До этого Роберт Дауни-младший заявил, что Марго Робби получила незаслуженно мало похвалы и признания за роль Барби. Особенно сильно актёра впечатлило умение актрисы слушать других персонажей в кадре.

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