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Опубликован новый постер мультфильма «Кунг-фу Панда 4»

Опубликован новый постер мультфильма «Кунг-фу Панда 4»
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Компания Universal Pictures опубликовала новый постер «Кунг-фу Панды 4». На нём изображён главный герой мультфильма.

Напомним, «Кунг-фу Панда 4» расскажет о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых врагов. В том числе и в великого злодея Тай Лунга.

В дубляже от студии Red Head Sound к озвучке главного героя вернётся Михаил Галустян. Помимо него, свои роли вновь сыграют Александр Хотченков (Мастер Шифу), Олег Форостенко (Мистер Пинг) и Владимир Антоник (Тай Лунг).

Мировая премьера анимационной ленты состоится уже 8 марта.

Новый постер

Фото: UNIVERSAL PICTURES

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