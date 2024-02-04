Сборы фильма «Мастер и Маргарита» уже превысили 900 млн рублей — миллиард близок

4 февраля картина «Мастер и Маргарита» заработала в прокате уже 900 млн рублей — ленте понадобилось для такого результата чуть больше недели. Вероятно, уже завтра фильм сможет преодолеть отметку в 1 млрд рублей.

Фото: «Фонд кино»

Фильм «Мастер и Маргарита» снят по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет картины разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром ленты выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»я), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.

Премьера «Мастера и Маргариты» состоялась 25 января.