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Сборы фильма «Мастер и Маргарита» уже превысили 900 млн рублей — миллиард близок

Сборы фильма «Мастер и Маргарита» уже превысили 900 млн рублей — миллиард близок
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4 февраля картина «Мастер и Маргарита» заработала в прокате уже 900 млн рублей — ленте понадобилось для такого результата чуть больше недели. Вероятно, уже завтра фильм сможет преодолеть отметку в 1 млрд рублей.

Фото: «Фонд кино»

Фильм «Мастер и Маргарита» снят по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет картины разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром ленты выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»я), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.

Премьера «Мастера и Маргариты» состоялась 25 января.

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Фильм «Мастер и Маргарита» уже заработал больше 800 млн рублей
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