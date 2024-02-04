Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» понравится любителям «Игры престолов» — шоураннер

Журналисты издания IGN смогли пообщаться с шоураннером сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Альбертом Кимом. В ходе интервью он заявил, что проект понравится любителям «Игры престолов», поскольку сериал выступит скорее «ремиксом, а не кавером» оригинала.

По его словам, адаптация истории об истреблении народа Воздуха априори не может быть исключительно детской историей. В качестве примера он привёл второй и третий сезоны мультсериала, которые были куда взрослее первого.

Главные роли в грядущем сериале исполнят Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие. В первый сезон войдут восемь эпизодов.

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.

Премьера адаптации состоится уже 22 февраля.