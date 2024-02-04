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Мэттью Вона слёзно просили вырезать культовую сцену из фильма Kingsman

Мэттью Вона слёзно просили вырезать культовую сцену из фильма Kingsman
Аудио-версия:
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Недавно режиссёр Мэттью Вон принял участие в новом выпуске подкаста Post Cred Pod. В ходе разговора постановщик поделился, что во время работы над первым Kingsman руководители студии слёзно просили его вырезать культовую сцену перестрелки в церкви — подобный запрос появился за три дня до премьеры.

Тот самый эпизод

Видео доступно на YouTube-канале JoBlo Movie Clips. Права на видео принадлежат 20th Century Fox.

Вон признаётся, что он даже начал сомневаться в решении оставить её, однако в итоге понял, что эпизод должен присутствовать в картине. Напомним, премьера «Kingsman: Секретная служба» состоялась в феврале 2014 года. Лента получила множество восторженных отзывов как от критиков, так и от зрителей.

На данный момент Мэттью Вон занимается написанием сценария для перезапуска фильма «Пипец». Точные сроки и дата премьеры не раскрываются.

Больше подробностей
Мэттью Вон написал половину сценария для перезапуска фильма «Пипец»
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