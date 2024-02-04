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Вышел трейлер фильма «Золото Умальты» про крупное ограбление в Российской империи

Вышел трейлер фильма «Золото Умальты» про крупное ограбление в Российской империи
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Компания «Каропрокат» опубликовала полноценный трейлер фильма «Золото Умальты», посвящённого одному из самых крупных ограблений в истории Российской империи.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат кинокомпании «Каропрокат».

Лента расскажет о грабителях, которые нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет в этом племя кочевых тунгусов и набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить — но виды на золото есть не только у него. Сама картина основана на реальных событиях, произошедших в 1917 году в Хабаровском крае.

В актёрский состав вошли Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артём Ткаченко, Алексей Шевченков, Павел Деревянко, Вольфганг Черни и другие. Режиссёром картины выступил Андрей Богатырёв («Красный призрак»).

Премьера «Золота Умальты» состоится 4 апреля.

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